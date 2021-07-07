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Посол Гаити в США заявил, что Моиза убили иностранные наемники

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Люди, убившие президента Гаити Жовенеля Моиза, - иностранные профессиональные наемники, заявил посол Гаити в США Эдмонд Бокшит, слова которого приводит CNN.

"Это было хорошо организованное нападение, это дело рук профессионалов. У нас есть видеозапись, и мы считаем, что это наемники ", - заявил Бокшит.

Он отметил, что нападавшие - не граждане Гаити, но не подтвердил появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что эти люди между собой говорили на испанском языке.

Дипломат отметил, что в настоящее время местонахождение убивших президента людей не установлено.

Кроме того, он подтвердил, что супруга президента, которая также была в резиденции в момент нападения, жива. По его информации, ее транспортируют на лечение в Майами.

В Гаити в среду объявили военное положение и закрыли границы после нападения на президента Жовенеля Моиза, в результате которого он погиб.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Их до сих пор не задержали. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Гаити Жовенель Моиз

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