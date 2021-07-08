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Министр связи Гаити сообщил о задержании предполагаемых убийц Моиза

Министр связи Гаити сообщил о задержании предполагаемых убийц Моиза
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны, сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза были перехвачены Национальной полицией ...", - написал Экзантус в своем твиттере.

Он не уточнил, сколько именно подозреваемых было арестовано.

В свою очередь, временный премьер-министр Клод Джозеф заявил, что полиция и военные контролируют безопасность в стране.

В интервью агентству Associated Press Джозеф призвал к международному расследованию убийства. Он также заявил, что должны состояться выборы, запланированные на конец этого года, и пообещал работать как с союзниками, так и с противниками Моиза.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках. Посол Гаити в США Эдмонд Бокшит указал, что люди, убившие Моиза, были иностранными профессиональными наемниками.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

В Гаити в среду объявили военное положение и закрыли границы.

Гаити Жовенель Моиз Франц Экзантус

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