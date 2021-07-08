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США испытали боеголовку создаваемой гиперзвуковой ракеты

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ВВС США провели испытательный подрыв обычной боеголовки создаваемой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW, следует из сообщения военных представителей авиабазы Элгин (штат Флорида).

"Недавно 780-я испытательная эскадрилья (авиабазы Элгин - ИФ) впервые успешно взорвала боевую часть оружия быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках первого испытательного подрыва боеголовки получены данные о летальности этой ракеты.

По словам руководителя испытаний 780-й эскадрильи Дэвида Спайкера, уникальная природа и форма боеголовки потребовали много нововведений для проведения теста.

ВВС США уже в предстоящую субботу могут провести испытательный пуск перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW над восточной частью Тихого океана, следует из международного навигационного предупреждения для мореплавателей.

Согласно координатам трех закрываемых районов, пуск планируется осуществить из зоны полигона Поинт-Мугу вблизи Калифорнии. Расстояние между первым и последним районами составляет 1600 км.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A, создаваемая по программе Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), имеет дальность действия 1000 миль (1600 км).

Как сообщали ВВС США, попытка первого летного испытания прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW, предпринятая 5 апреля, окончилась неудачей.

Ракета из-за технических проблем не запустилась с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Пуск также предполагалось осуществить из района над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии.

"ВВС США потерпели неудачу в ходе первого летного испытания гиперзвукового оружия 5 апреля, из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", - говорилось тогда в сообщении.

В ходе испытания планировалось проверить работу ускорителя, а не всей системы в целом. Целью испытания была проверка способности ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока, управляемость полетом, а также безопасность запуска ракеты после сброса с бомбардировщика. В рамках испытания самостоятельный полет макета боевого блока не предусматривался. После отделения от носителя он должен был разрушиться в воздухе.

ВВС США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A, хотя комплекс еще не прошел ни одного успешного авиационного испытания. Для закупки оружия в оборонном бюджете на 2022 год (начинается 1 октября) будет выделено $161 млн.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет скорость от 6,5 до 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн и, как считают американские военные, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году.

США авиабаза Элгин Флорида

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