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В конгрессе США допустили сокращение расходов на первые гиперзвуковые ракеты

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планирует на $44 млн сократить расходы на программу закупок первых гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США в предстоящем финансовом году из-за задержки в их испытании. Это следует из доклада американских конгрессменов.

В результате сокращения ассигнований ВВС США недополучит четыре из 12 ракет AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon), которые должны поступить на вооружение в 2022 финансовом году (начинается 1 октября текущего года).

ВВС США запрашивали выделение $161 млн на закупку этих новых систем вооружения.

"Комитет отмечает, что сроки летных испытаний для программы быстрого создания прототипа все больше затягиваются и становятся сжатыми, что увеличивает риск необходимости решения сразу нескольких задач до начала производства первой партии оружия, финансируемой по этой смете", - говорится в докладе.

Пентагон планировал провести первое авиационное испытание прототипа ускорителя гиперзвукового блока еще в 2020 году. Однако оно состоялось только 5 апреля текущего года и окончилось неудачей. Ракета из-за технических проблем не запустилась с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Испытание проводилось над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии.

В ходе испытания планировалось проверить работу ускорителя, а не всей системы в целом. Целью испытания была проверка способности ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока, управляемость полетом, а также безопасность запуска ракеты после сброса с бомбардировщика. В рамках испытания самостоятельный полет макета боевого блока не предусматривался. После отделения от носителя он должен был разрушиться в воздухе.

Согласно проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет скорость от 6,5 до 8 Маха и дальность действия 1000 миль (1600 км), которые она может преодолеть за 10-12 минут.

Ракетами этого типа планируется оснащать в первую очередь стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Тем не менее американские военные надеются, что ракета, разрабатываемая компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году.

Следующее испытание носителя может состояться в текущем месяце. Затем до конца текущего года ВВС США хотят провести тест всей системы вместе с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

Вместе с тем, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей указал, что если испытания в текущем году пройдут успешно, то может быть принято решение о выделении всех запрошенных средств, необходимых для закупки всех первых 12 ракет.

Тем временем свое мнение о возможном сокращении финансирования программы закупок AGM-183A ARRW пока еще не высказал Комитет по ассигнованиям Сената США.

США

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