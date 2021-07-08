Байден продлил введенные Трампом санкции по Гонконгу еще на год

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил санкции по Гонконгу, введенные его предшественником Дональдом Трампом, сообщает Белый дом.

"Ситуация в отношении Гонконга, включая недавние действия, предпринятые КНР с целью фундаментального подрыва автономии Гонконга, продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте администрации США.

Отмечается, что в связи с этим санкции, объявленные 14 июля 2020 года, будут продлены и будут действовать еще в течение года.

В июле прошлого года экс-президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга, а также указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу.

Санкции были приняты в связи с принятым Китаем законом о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга.