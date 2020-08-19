США заявили о приостановке или прекращении трех соглашений с Гонконгом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон в среду заявил о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений с Гонконгом в ответ на действия Пекина.

"19 августа мы уведомили власти Гонконга о том, что мы приостанавливаем или прекращаем три двусторонних соглашения", - говорится в заявлении представителя госдепартамента США Морган Ортагус.

По данным госдепа, эти соглашения "касались выдачи скрывающихся от правосудия преступников, передачи осужденных лиц и взаимных налоговых льгот на доход, полученный от международной деятельности компаний-судовладельцев".

Отмечается, что такие шаги Вашингтона "подчеркивают глубокое беспокойство в связи с решением Пекина ввести Закон о национальной безопасности" в Гонконге, который подрывает автономию и свободы жителей этого специального административного района.

"Коммунистическая партия Китая (КПК) предпочла подавить свободы и автономию народа Гонконга. Из-за действий КПК мы заканчиваем или приостанавливаем три наших двусторонних соглашения с этой территорией", - написал в свою очередь госсекретарь США Майк Помпео.

В США принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Закон "О национальной безопасности Гонконга" был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.