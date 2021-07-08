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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:54Заразились
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Город на юго-западе Китая закрыли из-за распространения коронавируса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Решением властей юго-западной китайской провинции Юньнань с четверга закрыты все пункты выезда и въезда в город Жуйли на границе с Мьянмой из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.

Мэр города Шан Лабянь объявил, что на въезд и выезд из Жуйли полностью закрыты все восемь пунктов, вводится режим домашней изоляции. По его словам, в городе распространяется мутировавший штамм вируса, его распространение идет высокими темпами.

Чиновник отметил, что для того, чтобы "гарантировать безопасность всей страны, в Жуйли принята самая жесткая, решительная и научно обоснованная программа" предотвращения распространения инфекции.

Как сообщалось, в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом в Жуйли власти ранее уже ввели жесткие карантинные меры. Так, с 00:00 часов среды закрылись все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов первой необходимости, таких как продуктовые.

До полного закрытия города с четверга были запрещены невынужденные выезды из Жуйли. Для того, чтобы покинуть пределы города в случае крайней необходимости, требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус и обосновать поездку.

Большинство заразившихся во время новой вспышки распространения вируса - граждане Мьянмы. В Жуйли активно ведется трансграничная торговля. В связи с этим власти приняли решение ужесточить контроль на границе.

Как сообщил комитет здравоохранения провинции в среду, за вторник в городе были выявлены 15 новых случаев заражения, в то время как за два предыдущих дня были зафиксированы шесть случаев.

Тем не менее, судя по данным Госкомздрава, карантинные мероприятия дают результаты: за среду в Жуйли были выявлены только два внутренних случая заражения.

Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус Юньнань Жуйли

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