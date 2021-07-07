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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:10Заразились
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В городе на юге Китая ввели локдаун из-за роста числа случаев COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли на границе с Мьянмой в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил комитет здравоохранения провинции в среду, за истекшие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения, в то время как за два предыдущих дня были зафиксированы шесть случаев.

Решением властей Юньнани, с 00:00 часов среды закрываются все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов первой необходимости.

Ранее власти запретили невынужденные выезды из Жуйли. Для того, чтобы покинуть пределы города в случае крайней необходимости, требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус и обосновать поездку. Последние случаи заражения были выявлены в ходе массового тестирования жителей. Большинство заразившихся - граждане Мьянмы. В Жуйли активно ведется трансграничная торговля. В связи с этим власти приняли решение ужесточить контроль на границе.

Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.

Хроника коронавируса. Июль.

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Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.
Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Юньнань Жуйли Коронавирус

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