Медики и ученые призвали Джонсона не отменять COVID-меры в Великобритании

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Медики и ученые призывают премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от планов по снятию ограничений в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 из-за рисков появления новых штаммов, сообщает в четверг газета The Independent.

"В свете этих серьезных рисков и с учетом того, что вакцинация открывает перспективу быстрого достижения иммунитета населения, мы считаем любую стратегию, допускающую высокий уровень заражения, как неэтичной, так и нелогичной", - цитирует издание письмо экспертов, опубликованное в медицинском журнале The Lancet.

В письме утверждается, что стратегия правительства на фоне распространения индийского типа коронавируса "создаёт благодатную почву для появления устойчивых к вакцинам штаммов".

Медики также предупреждают, что полное снятие ограничений может затронуть еще не прошедших вакцинацию людей, а также значительно повлиять на образование в стране.

По информации The Independent, в число подписавших письмо входят экс-советник правительства по вопросам науки Дэвид Кинг и председатель Британской медицинской ассоциации Чаанд Нагпол, а также международные эксперты и члены Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 128 тыс. пациентов скончались, а более 4,3 млн человек переболели и выздоровели.