Англия собралась отменить COVID-меры, несмотря на прирост числа больных

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в понедельник заявили, что Англия в конце этой недели перейдет к финальной стадии снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус. Хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - сказал министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.

С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество посетителей в ресторанах и ночных клубах.

Однако министр рекомендовал англичанам использовать сертификаты о вакцинации против вируса, чтобы обезопасить себя.

При этом, по данным британского правительства, в стране растет количество заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано более 34,4 тыс. новых случаев, шесть человек скончались. Суточный прирост остается стабильно высоким.

Всего за время пандемии в Великобритании зафиксировано свыше 5,1 млн случаев заражений коронавирусом, более 128 тыс. пациентов скончались, а 4,36 млн человек переболели и выздоровели.