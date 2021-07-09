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В США губернатор попросил калифорнийцев сократить потребление воды

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в четверг попросил людей и предприятия в самом густонаселенном штате страны Калифорнии сократить количество воды, которую они используют, на 15%, так как западные штаты переживают засуху, которая быстро опустошает резервуары, используемые для сельского хозяйства, питьевой воды и среды обитания рыб. Об этом сообщает Associated Press.

Засуха будет усиливаться в течение лета, и это может стать причиной лесных пожаров. Температура в некоторых частях региона снова резко поднялась на этой неделе, но она менее критична, чем рекордная жара, которая в конце июня прошлась над Северо-западом Тихого океана и над Британской Колумбией.

Уровень воды в самых крупных резервуарах Калифорнии уже находятся на опасно низком уровне и, вероятно, достигнет исторических минимумов в конце этого года. Государственные чиновники опасаются, что уровень воды в озере Оровилл может стать настолько низким, что им придется закрыть гидроэлектростанцию в конце этого года.

Историческая засуха, связанная с изменением климата, наступила через несколько лет после того, как Калифорния объявила о своем последнем засушливом периоде в 2016 году.

В конце июня в Канаде жара достигла рекордных 49,6 градуса. После аномальной жары в Канаде начались лесные пожары. Климатологи объясняют, что над западной частью Канады и на северо-западе США образовался так называемый "тепловой купол" - зона высокого атмосферного давления, эффект от которого сравнивают со скороваркой.

Калифорния Гэвин Ньюсом США

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