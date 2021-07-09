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Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Киргизский военнослужащий погиб в минувший четверг в результате перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ сержант 1994 года рождения", - говорится в сообщении

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Обстоятельства гибели пограничника выясняются, по предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые, заявили в ведомстве.

"На месте находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области полковник и руководители силовых структур. Пограничные представители Киргизии и Таджикистана продолжают проводить разбирательство по данному факту", - добавили в пресс-службе.

По данным Пограничной службы Киргизии, в четверг примерно в 17:00 (14:00 мск) на киргизско-таджикском участке госграницы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области киргизский пограничный наряд подвергся внезапному вооруженному нападению со стороны пограничников Таджикистана. В администрации Баткенской области сообщили, что после вооруженного нападения таджикские пограничники захватили в заложники двух киргизских военнослужащих.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Киргизия Таджикистан

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