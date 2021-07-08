На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, уточняется информация о пострадавших, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии в четверг.

Инцидент произошел 8 июля примерно в 17:00 (14:00 по московскому времени), говорится в сообщении. По данным ведомства, конный наряд Пограничной службы Киргизии нес службу вдоль киргизско-таджикской границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области.

Следуя по заданному маршруту, в районе перевала Чашмагильдан на киргизских пограничников внезапно напали пограничники Таджикистана. "Произошла перестрелка между военнослужащими", - заявили в пресс-службе.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется, отметили в пресс-службе.

"На место для выяснения причин и обстоятельств произошедшего выехали начальник управления Пограничной службы Киргизии по Баткенской области, руководители силовых структур. Пограничные представители сторон проводят разбирательство по данному факту", - добавили в пресс-службе.

В администрации Баткенской области Киргизии "Интерфаксу" ранее сообщили, что двое киргизских военнослужащих взяты в плен пограничниками Таджикистана.

"Таджикские пограничники без предупреждения открыли огонь по киргизским военнослужащим временного пограничного поста в сельском округе Сумбула Лейлекского района Баткенской области. После чего двое киргизских пограничников были взяты в плен военнослужащими Таджикистана", - сказал представитель администрации.

"По предварительным данным, есть раненые", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для выяснения обстоятельств произошедшего на место инцидента выехали представители Погранслужбы Киргизии.

В пресс-службе Пограничной службы Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ведомство проверяет информацию о ранении двух киргизских военнослужащих.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана со своей стороны, комментируя вооруженный инцидент на границе, заявили, что, по данным пресс-центра погранвойск, четверо пограничников Киргизии в 14:55 по местному времени незаконно пересекли госграницу Таджикистана в районе участка Росровут района Деваштич Согдийской области.

"Киргизские военные имели смешанную одежду, военную и гражданскую и были вооружены автоматами АК. Указанные лица намеревались перегнать девять лошадей жителей (района - ИФ) Деваштич на территорию Киргизии", - говорится в сообщении.

"Киргизские пограничники не подчинились приказу пограничного наряда Таджикистана и открыли огонь. В результате ответного огня двое киргизских пограничников ранены. На месте происшествия присутствуют компетентные органы двух стран и расследуют произошедшее", - отметили в ведомстве.