Участвующие в Sea Breeze корабли покинут Черное море лишь после болгарских учений

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Большинство кораблей, принимающих участие в учениях Sea Breeze, покинут Черное море после болгарских учений Breeze. Об этом заявил в пятницу ответственный за проведение Sea Breeze со стороны США Стюарт Бауман.

"Большинство кораблей, которые принимали участие в Sea Breeze, также примут участие в Breeze – болгарских учениях. Поэтому они останутся в Черном море на какой-то период времени", - заявил Бауман в ходе брифинга.

"Очевидно, они не превысят ограничений по времени, предусмотренных конвенцией Монтрё", - добавил он.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. Маневры продлятся до 10 июля. По словам Баумана, учения в 2021 году являются самыми крупными учениями Sea Breeze с 1997 года.

Болгарские военные учения Breeze пройдут 11-19 июля 2021 года. Как сообщило ранее на этой неделе болгарское радио BNR, в этих учениях примут участие 14 стран. Планируется задействовать 30 кораблей, три самолета, восемь вертолетов и более 2 тыс. военнослужащих из Великобритании, США, Украины, Албании, Бельгии, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции.