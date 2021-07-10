Ракетный катер "Даниолос" ВМС Греции зашел в Черное море

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ракетный катер "Даниолос" ВМС Греции зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции", - отметили в НЦУО.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. Маневры продлятся до 10 июля. По словам Баумана, учения в 2021 году являются самыми крупными учениями Sea Breeze с 1997 года.

Болгарские военные учения Breeze пройдут 11-19 июля 2021 года. Как сообщило ранее на этой неделе болгарское радио BNR, в этих учениях примут участие 14 стран. Планируется задействовать 30 кораблей, три самолета, восемь вертолетов и более 2 тысяч военнослужащих из Великобритании, США, Украины, Албании, Бельгии, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции.

Ранее в НЦУО указывали, что американское военно-транспортное судно "Юма" вошло в Черное море 8 июля, за ним также следил Черноморский флот,.

7 июля НЦУО сообщал о слежении в Черном море за патрульным кораблем ВМС Испании "Райо", 1 июля - за фрегатом ВМС Италии "Вирджинио Фазан.

Минобороны РФ сообщало, что 6 июля истребители Су-30 поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика ВМС США Boeing P-8 Poseidon.