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В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре
Фото: K M Asad/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Восемь человек взяты под стражу в Бангладеш в связи с гибелью 52 людей при пожаре на фабрике по производству соков, лапши и сладостей Hashem Foods.

По данным агентства Associated Press, в числе арестованных оказался Абул Хашем - директор Sajeeb Group, которая владеет Hashem Foods Limited, а The Bangladesh Observer также упоминает четверых его сыновей.

Как отмечает BBC News, среди погибших оказались дети, в связи с чем начато расследование об использовании детского труда на фабрике.

Пожар в шестиэтажном здании произошел около 17 часов по местному времени в четверг, когда некоторые сотрудники уже успели уйти домой, но несколько сотен продолжали работать.

Полиция сообщила, что многие люди погибли, оказавшись в ловушке. Очевидцы сообщали, что из-за запертой двери сотрудники фабрики не могли выбраться на крышу, основной выход из здания также был закрыт изнутри, поэтому люди прыгали из окон. Работы по тушению пожара заняли больше суток.

Бангладеш

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