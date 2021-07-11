На газовом заводе в Сирии в расположении войск США произошел взрыв

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На газоперерабатывающем заводе Conoco в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расквартированы американские военные, произошел взрыв, сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА.

Агентство, ссылаясь на собственные источники, информировало, что "на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на территории военной базы американских оккупационных сил на востоке страны произошел взрыв".

Израильское издание The Jerusalem Post, ссылаясь на местный источник новостей Deir Ezzor 24, сообщило, что взрыв мог быть вызван минометным снарядом.

Минобороны США, как сообщают СМИ, в свою очередь заявило, что взрыв стал результатом "непрямой атаки" на американских военных. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

В конце июня район дислокации американских вооруженных сил близ нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр эз-Зор подвергся ракетному обстрелу.