Делегация из США посетит Гаити после убийства президента Моиза

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Делегация из США посетит Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает BBC News.

Представители США оценят ситуацию с безопасностью в государстве и встретятся с тремя политиками, каждый из которых может в будущем возглавить Гаити.

Ранее власти Гаити обратились к США и ООН с просьбой направить военных для охраны инфраструктуры страны. Запрос о военной помощи был сделан потому, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен пообещали помочь Гаити. Вашингтон отметил, что рассмотрит эту просьбу.

Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.