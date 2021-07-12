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Делегация из США посетит Гаити после убийства президента Моиза

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Делегация из США посетит Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает BBC News.

Представители США оценят ситуацию с безопасностью в государстве и встретятся с тремя политиками, каждый из которых может в будущем возглавить Гаити.

Ранее власти Гаити обратились к США и ООН с просьбой направить военных для охраны инфраструктуры страны. Запрос о военной помощи был сделан потому, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен пообещали помочь Гаити. Вашингтон отметил, что рассмотрит эту просьбу.

Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.

США Гаити Жовенель Моиз

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