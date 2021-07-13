Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза

Полиция в столице Гаити Порт-о-Пренсе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США окажет помощь полиции Гаити в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза.

"По просьбе правительства Гаити министерство юстиции вместе со своими партнерами из правительства США оказывает помощь национальной полиции Гаити в расследовании убийства президента Гаити Жовенеля Моиза", - говорится в заявлении представителя ведомства Энтони Коли.

Отмечается, что "первоначальная оценка была проведена на Гаити высокопоставленными должностными лицами США".

Коли пообещал, что Минюст "будет и впредь оказывать поддержку правительству Гаити в рассмотрении фактов и обстоятельств, связанных с этим чудовищным нападением", а также "будет расследовать, были ли какие-либо нарушения уголовного законодательства США, связанные с этим".

С тех пор как правительство Гаити обратилось за американской помощью в расследовании, были арестованы трое подозреваемых гаитянского происхождения, имеющих связи с США. Среди них - Кристиан Эммануэль Санон, работавший врачом во Флориде. По версии полиции Гаити, он хотел занять место Моиза и является ключевым подозреваемым в организации убийства президента.

Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.

Власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства Моиза. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают этот вопрос, однако, по данным Bloomberg, Вашингтон пока не планирует оказывать военную помощь Гаити.