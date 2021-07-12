Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:58Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 799 607+339 608

Российских туристов депортируют с Бали за нарушение COVID-ограничений

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Индонезийские власти депортируют четырех туристов, среди которых есть граждане России, за нарушение коронавирусных ограничений, сообщает агентство Associated Press (AP).

Решение о депортации, в частности, касается туристки из РФ, сдавшей положительный тест на коронавирус после прибытия на Бали в прошлый четверг и все равно покинувшей отель, в котором она должна была находиться на самоизоляции. Нарушительницу поймали прошлой ночью. Сейчас женщина находится на изоляции в столице острова Денпасар. Её должны будут депортировать, как только она вылечится от COVID-19.

В миреБританским нарушителям самоизоляции грозит штраф в 10 тыс. фунтовЧитать подробнее

Кроме того, еще трех туристов из США, Ирландии и России на Бали поместили в камеру содержания в иммиграционной службе за неношение масок, они должны будут вернуться в свои страны в понедельник вечером.

Из-за большого потока туристов на праздник Ид-аль-Фитр в мае, а также из-за распространения штамма коронавируса "дельта", в Индонезии увеличилось число заразившихся. Новая волна привела к введению более строгих мер для борьбы с вирусом, особенно на островах Бали и Ява.

За весь период пандемии в Индонезии было зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения вирусом и более 66 тыс. смертей.

Индонезия Бали Россия коронавирус

Новости по теме

Новости

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключился от сети

США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителей F-16

США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителей F-16

Додон признал поражение на парламентских выборах в Молдавии

Додон признал поражение на парламентских выборах в Молдавии

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Партия Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии

Аккаунт белорусского журналиста Протасевича в Twitter заблокировали

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июля

В Лондоне после финала Евро-2020 произошли столкновения между фанатами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');