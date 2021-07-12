Российских туристов депортируют с Бали за нарушение COVID-ограничений

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Индонезийские власти депортируют четырех туристов, среди которых есть граждане России, за нарушение коронавирусных ограничений, сообщает агентство Associated Press (AP).

Решение о депортации, в частности, касается туристки из РФ, сдавшей положительный тест на коронавирус после прибытия на Бали в прошлый четверг и все равно покинувшей отель, в котором она должна была находиться на самоизоляции. Нарушительницу поймали прошлой ночью. Сейчас женщина находится на изоляции в столице острова Денпасар. Её должны будут депортировать, как только она вылечится от COVID-19.

Кроме того, еще трех туристов из США, Ирландии и России на Бали поместили в камеру содержания в иммиграционной службе за неношение масок, они должны будут вернуться в свои страны в понедельник вечером.

Из-за большого потока туристов на праздник Ид-аль-Фитр в мае, а также из-за распространения штамма коронавируса "дельта", в Индонезии увеличилось число заразившихся. Новая волна привела к введению более строгих мер для борьбы с вирусом, особенно на островах Бали и Ява.

За весь период пандемии в Индонезии было зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения вирусом и более 66 тыс. смертей.