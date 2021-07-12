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Шри-Ланка отменила двухнедельный карантин для россиян с прививкой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки облегчили условия въезда в страну для иностранных туристов с прививкой, в том числе российской вакциной "Спутник V", сообщает газета Colombo Page.

"Минздрав Шри-Ланки обновил правила въезда в страну для путешественников, прибывающих из-за границы. Теперь иностранным гражданам с прививкой не потребуется проходить двухнедельный карантин по прилету, однако необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure. Для остальных туристов остается в силе обязательный карантин", - пишет издание.

Как отмечает газета, в первый день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус и повторное - на седьмой день. Исключение составляют дети до двух лет. Стоимость ПЦР-тестов составит $40 каждый, она включена в стоимость проживания. Если тесты будут отрицательными, то туристы смогут поменять отель. Для этого администрация гостиницы должны выдать туристу выписной документ (Discharge Document).

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Привитые туристы могут посещать экскурсии во время отдыха и покидать территорию отеля, а непривитые должны находиться только на территории гостиницы.

Кроме того, туристы пока не смогут оформить туристическую визу по прибытии. Согласно новому правилу, нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности и медицинский страховой полис с покрытием лечения от коронавируса ($12, страховщик People's Insurance PLC).

Как напоминает газета, по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Официально авиасообщение со Шри-Ланкой возобновлено с 1 апреля, при этом прямые рейсы так и не были запущены. В отсутствие прямых рейсов добраться до островного государства можно со стыковками, например, в Дубае. Между тем, авиакомпания SriLankan Airlines объявила о начале полетов между Коломбо и Москвой с 31 июля. Предполагается, что рейсы будут выполняться по пятницам и субботам.

Шри-Ланка Россия коронавирус

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