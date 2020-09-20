Британским нарушителям самоизоляции пригрозили штрафом в $13 тыс.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании вводят более строгие наказания за нарушения коронавирусных ограничений, сообщает "Би-би-си".

Например, в Англии, где ситуация особенно серьезна, начиная с 28 сентября штраф за нарушение самоизоляции может составить 10 тысяч фунтов (почти $13 тыс.). Он коснется граждан, у которых подтвержден COVID-19 или которые были в близком контакте с заболевшими, но не соблюдают самоизоляцию.

Начинаться штрафы будут от 1 тысячи фунтов, 10 тысяч - это максимальная сумма для тех, кто нарушит запрет многократно или для самых вопиющих случаев игнорирования требования самоизоляции.

Сообщается, что в Англии и Уэльсе было выписано более 19 тысяч штрафов за нарушения коронавирусных ограничений, но оплачено менее половины из них.

Как отмечает "Би-би-си", власти страны рассматривают возможность сократить часы работы пабов и ввести ограничения на встречи людей, не проживающих вместе.

В субботу, 19 сентября, в Великобритании были зарегистрированы 4422 новых случая коронавируса, скончались от него еще 27 человек.