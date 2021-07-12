Норвегия присоединилась к антибелорусским санкциям ЕС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Норвегии приняли решение вслед за Европейским Союзом ввести ограничительные меры против белорусских чиновников и ключевых секторов экономики Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

"Норвегия присоединилась к четвертому раунду ограничительных мер ЕС в отношении белорусских чиновников и организаций, а также к недавно принятым ЕС мерам против ключевых секторов белорусской экономики", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Сёрейде.

В частности, ограничения коснутся торговли товарами двойного назначения, нефтепродуктами, товарами, которые используют при производстве табака. В заявлении указано, что эти товары приносят Минску большие доходы.

В документе отмечается, что ситуация с правами человека, по оценкам Осло, ухудшается, в частности, речь идет о "заключении в тюрьму оппозиционеров, преследовании правозащитников и замалчивании независимых СМИ".

По словам министра иностранных дел Норвегии, власти Белоруссии "должны освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами".