Адвокат россиян Дудникова и Сапеги в Минске лишился лицензии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Антон Гашинский, который являлся защитником россиянина Егора Дудникова, сообщил, что действие его лицензии адвоката прекращено.

"Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие моей лицензии адвоката", - сказал Гашинский агентству "Интерфакс" в среду.

Адвокат уточнил, что в комиссии посчитали, что он неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности.

Гашинский является адвокатом задержанного в мае в Минске гражданина РФ Егора Дудникова. Кроме того, он также является адвокатом семьи арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, которую задержали в мае в аэропорту Минска вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Также адвокат представляет интересы политтехнолога Виталия Шклярова, которого в июле 2020 года обвинили в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского.