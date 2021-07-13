РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) высказал мнение о положении бывших республик Советского Союза. Он отметил, что современная Россия признала сегодняшние геополитические реалии. "Нас, естественно, беспокоят угрозы, которые могут где-то возникнуть", - сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что со многими республиками бывшего СССР, среди которых, например, Казахстан, у России складываются союзнические и дружеские отношения. Есть, напомнил он, ОДКБ, экономические союзы. "Но мы никого туда не затягиваем. Повторяю еще раз, мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров", - сказал Путин, заметив, что процесс согласования всегда сложный, но "мы набираемся терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения".

В пример он привел Евросоюз, который развивается, но при этом его не сравнивают с Советским Союзом. "Это добровольное дело, нас вполне устроит, если у нас даже в двустороннем формате будут дружеские стабильные отношения, мы к этому готовы, повторяю еще раз, признавая сегодняшние геополитические реалии", - сказал Путин, добавив, что Россия готова и к более глубокой кооперации с бывшими республиками СССР.

Также, по словам Путина, Россия видит, что началось военное освоение Украины. При этом он выразил надежду на то, что эти озабоченности будут восприняты всерьез теми, кто это делает.

Президент РФ подчеркнул, что России важно, чтобы не создавались проблемы и угрозы для страны. "А мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины - ИФ). Вот что нас беспокоит. Я уже высказывался об этом неоднократно. Я думаю, что и наши озабоченности, в конце концов, будут услышаны теми, кто это делает", - сказал Путин.

Президент РФ заметил, что это делает не Украина, а территорию этой страны и людей используют таким образом. "Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез", - сказал президент РФ.

Ранее в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, а также к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным. Он выразил уверенность, что Россия и Украина вместе всегда будут сильнее и успешнее.