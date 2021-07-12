Путин счел, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с РФ

Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной", заверил российский лидер

Президент России Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия, вступая в диалог с Украиной, должна быть уверена, что Киев отстаивает исключительно свои национальные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин; он также выразил мнение, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией.

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - говорится в статье президента "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, а также к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным.

"Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение", - говорится в статье.

Он выразил уверенность, что Россия и Украина вместе всегда будут сильнее и успешнее.

"Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат", - отмечает президент.

"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - добавил он.

Путин также заявил, что воспринимает как трагедию охлаждение отношений между Россией и Украиной в последние годы. "Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию", - написал глава государства.

Путин считает, что "это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды".

Вместе с тем, добавляет президент РФ, это и "результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства".

"Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача - разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", - размышляет Путин в своей статье.