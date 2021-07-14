ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ФБР и федеральные прокуроры ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из-за поставок лабораторного оборудования российской компании, находящейся под санкциями США, сообщает Daily Beast.

Согласно судебным документам, с которыми удалось ознакомиться изданию, должностные лица корпорации Intertech "намеренно фальсифицировали отгрузочные документы, избегали и обходили правила экспортного соответствия и вводили в заблуждение конечных пользователей", когда они отправляли научные инструменты получателям в России.

Отмечается, что прокуроры не обвиняли корпорацию Intertech, Intertech Instruments или сотрудников и должностных лиц компании в совершении преступления.

Однако, по данным федеральных агентов, Intertech использовала подставную компанию для маскировки поставок своей московской дочерней компании Intertech Instruments.

Среди получателей Intertech , как утверждается, фигурировала ФСБ.

Издание подчеркивает, что неясно, какие именно товары, по мнению федеральных агентов, Intertech Corporation поставляла в Россию.

В марте 2021 года Министерство торговли добавило Intertech Instruments в санкционный список за ее "предполагаемую роль в поставках российского оружия массового уничтожения".