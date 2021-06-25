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Адвокат Сапеги ждет скорого положительного решения судьбы россиянки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Адвокат задержанной властями Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский рассчитывает, что судьба его подзащитной в ближайшее время решится положительно.

"Софье Сапеге изменена мера пресечения на домашний арест. Наложен ряд ограничений, она перемещается с охраной, не может пользоваться средствами связи. Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов (России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко - ИФ) в Сочи. И это очень позитивный и положительный момент, который позволит в ближайшее время разрешить ее судьбу положительно", - сказал Гашинский.

Он также сообщил, что у девушки есть возможность встречаться с родителями - накануне они обедали в ресторане.

Посольство РФ в Белоруссии также подтвердило, что россиянку перевели под домашний арест. "Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги нашими консульскими сотрудниками", - отметили в пресс-службе посольства.

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, признаны белорусскими властями экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Хроника 23 мая – 25 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Софья Сапега Минск Белоруссия Роман Протасевич Антон Гашинский

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