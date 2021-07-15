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Российские истребители сопроводили над Беринговым морем три бомбардировщика США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг поднимали две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 для сопровождения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"15 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели", - говорится в сообщении.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отмечают в Центре.

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"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря", - подчеркивают в ведомстве.

В сообщении говорится, что российские истребители после разворота американских стратегических бомбардировщиков от госграницы России благополучно совершили посадку на аэродромах базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отмечают в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Там добавили, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Россия США Берингово море

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