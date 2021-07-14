Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель Су-27 для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - заявили в НЦУО РФ.

Там сообщили, что после разворота самолета США от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в НЦУО.

По данным российских военных, истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа был поднят в воздух для опознавания приближающейся к госгранице РФ воздушной цели над нейтральными водами Черного моря.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил в среду, что западные страны создают военную напряженность у российских границ.

"Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

События последних недель

13 июля российские военные сообщали о вылете истребителя Су-30 на "перехват" американского самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес".

11 июля Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что истребители Су-30СМ и Су-27 поднимались в воздух для сопровождения над акваторией Черного моря самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолета-разведчика CL-600 "Челленджер" ВВС США.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил журналистам премьер Великобритании Борис Джонсон.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen 24 июня в Черном море. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Defender и Evertsen находились в Черном море для участия в маневрах НАТО и их союзников Sea Breeze - 2021. Эти учения прошли в черноморском регионе с 28 июня по 10 июля.