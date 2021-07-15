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Правозащитники из "Весны" задержаны в Белоруссии по делу о беспорядках и налогах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представители незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" задержаны по делу о беспорядках и уклонении от уплаты налогов.

"14 июля по всей Белорусии было задержано 11 правозащитников "Весны", а также двое бывших представителей центра. Восемь правозащитников задержаны в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) на 72 часа", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны".

В числе тех, кто задержан на 72 часа, - руководитель центра Алесь Беляцкий и его заместить Валентин Стефанович. Некоторых правозащитников после обысков и допросов отпустили.

Как сообщалось, в среду белорусские правоохранительные органы пришли в ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации. В частности, обыски прошли в офисах партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусской ассоциации журналистов и Белорусском Хельсинкском комитете.

Белоруссия

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