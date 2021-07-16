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В Раде спрогнозировали новые отставки в правительстве Украины

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает этой осенью дальнейших отставок министров, сам он имеет вопросы, как минимум, к трем членам правительства.

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков на брифинге в пятницу.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, к скольким членам правительства у него имеются вопросы, спикер ответил, что "как минимум к троим", но называть их имена отказался.

На этой неделе Рада отправила в отставку главу МВД Арсена Авакова, вместо него в пятницу министром внутренних дел утвержден депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Денис Монастырский.

Украина

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