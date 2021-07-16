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Назначен новый глава МВД Украины

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Верховная рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Соответствующее решение поддержал 271 депутат на заседании парламента в пятницу.

После этого, согласно закону, Монастырский досрочно сложил полномочия народного депутата. Это решение поддержали 340 народных депутатов. Кроме того, Монастырский принял присягу члена правительства.

Денис Монастырский - украинский юрист, политик. В разные годы работал юристом в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC, ООО "Лигал Консалтинг".

Был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Верховной рады восьмого созыва Антона Геращенко, который в данное время является заместителем главы МВД.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Монастырский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В Раде девятого созыва возглавлял комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщалось, Арсен Аваков во вторник, 13 июля, подал заявление об увольнении с должности главы МВД, которое Верховная рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.

Позднее стало известно, что в Верховую раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Монастырского министром внутренних дел.

Украина МВД Украины Денис Монастырский Арсен Аваков

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