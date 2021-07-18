Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:30Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 189 997 805+472 593

В Саудовской Аравии начались приуроченные к хаджу ритуалы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мусульманские паломники начали в воскресенье совершать ритуалы, приуроченные к хаджу, информирует саудовский телеканал "Ихбария".

Священнодействия уже второй год проходят в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса - в частности, в этом году в ритуалах могут принять участие лишь местные жители и мусульмане-иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии.

Ожидается, что ритуал совершат около 60 тыс. человек, что значительно меньше, чем в допандемийное время, когда на хадж в Саудовскую Аравию приезжали примерно 2,5 млн мусульман из разных стран мира.

В июне саудовские власти постановили, что в хадже смогут принять участие люди от 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.

Основные ритуалы, приуроченные к хаджу, состоятся в понедельник.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

Саудовская Аравия

Новости
Пандемия коронавируса

Борис Джонсон уйдет на самоизоляцию после контакта с заболевшим главой минздрава

Борис Джонсон уйдет на самоизоляцию после контакта с заболевшим главой минздрава
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июля

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19

США обвинили Иран в задержке переговоров по СВПД

США обвинили Иран в задержке переговоров по СВПД

Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения

Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения

На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения

На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');