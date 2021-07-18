В Саудовской Аравии начались приуроченные к хаджу ритуалы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мусульманские паломники начали в воскресенье совершать ритуалы, приуроченные к хаджу, информирует саудовский телеканал "Ихбария".

Священнодействия уже второй год проходят в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса - в частности, в этом году в ритуалах могут принять участие лишь местные жители и мусульмане-иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии.

Ожидается, что ритуал совершат около 60 тыс. человек, что значительно меньше, чем в допандемийное время, когда на хадж в Саудовскую Аравию приезжали примерно 2,5 млн мусульман из разных стран мира.

В июне саудовские власти постановили, что в хадже смогут принять участие люди от 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.

Основные ритуалы, приуроченные к хаджу, состоятся в понедельник.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.