Президент Южной Кореи во время Олимпиады встретится с премьером Японии в Токио

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Японию для участия в церемонии открытия предстоящих Олимпийских игр в Токио и проведет саммит с японским премьер-министром Есихидэ Сугой, сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, Есихидэ Суга и Мун Чжэ Ин намерены провести первую личную встречу на высшем уровне в пятницу, 23 июля.

Предполагается, что они обсудят вопросы, которые создавали напряженность в отношениях двух стран на протяжении долгого времени. Одним из таких вопросов станут компенсации южнокорейцам, вынужденным работать в японских фирмах и военных борделях во время колониального правления Японии в 1910-1945 годах.

В администрации президента Республики Корея при этом заявили, что окончательное решение о поездке Мун Чжэ Ина еще не принято.

"Решение еще не принято", - цитирует агентство Yonhap представителя администрации южнокорейского президента Пак Су Хена.

По его словам, в администрации "хорошо осведомлены о негативных настроениях общественности относительно визита Мун Чжэ Ина в Японию". В отношениях Сеула и Токио президент пытается выбрать "лучший путь, а не легкий", отметил он.

Колонизация Японией Корейского полуострова в прошлом веке продолжает оказывать негативное влияние на корейско-японские связи. В январе Сеульский суд впервые обязал Японию выплатить компенсацию 12 бывшим "женщинам для утех". В 2018 году Верховный суд Южной Кореи постановил, что две японские фирмы должны выплатить компенсацию рабочим, которых Япония во время войны вынудила заниматься принудительным трудом.

Оба решения вызвали противодействие и упрек со стороны Токио, который утверждает, что вопросы о женщинах и принудительном труде были урегулированы в соответствии с соглашением 2015 года и договором 1965 года соответственно.