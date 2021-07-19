Главному редактору "Нашей Нiвы" вменили экономическую статью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователь сообщил главному редактору белорусского издания "Наша Нiва" Егору Мартиновичу, что его подозревают в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (ч.2 ст.216 УК), сообщила жена журналиста Адарья Гуштын.

Статья предусматривает до пяти лет колонии или же срок ограничения свободы без содержания под стражей. Кому именно был причинен ущерб, Гуштын и Мартинович пока не знают.

Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько были задержаны 8 июля, после допроса их направили в изолятор. 16 июля Ракович отпустили. Мартиновича задерживали по статье 342 УК об организации нарушений общественного порядка.

18 июля, когда истек десятидневный срок ареста Мартиновича, его снова задержали уже по другой статье.

Андрей Дынько сейчас находится в СИЗО на Окрестина и ему вменяют статью 216 УК, узнала "Наша Нiва". По ее сведениям, его и других журналистов издания обвиняют в неуплате 3 500 рублей за коммунальные услуги: следствие считает, что сотрудники собирались в помещении и платили за ЖКХ по тарифам для физических лиц, тогда как следовало их оплачивать по тарифам для юрлиц. В результате Минэнерго страны понесло ущерб.

В июле в Белоруссии прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете республики объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.