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Саудовская Аравия будет выпускать за границу только полностью привитых

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии объявили, что со следующего месяца за границу смогут выехать только подданные, которые полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19. Об этом сообщают в понедельник западные СМИ.

"Вторая доза вакцины против COVID-19 станет обязательным условием всех зарубежных поездок для всех с 9 августа 2021 года", - говорится в заявлении министерства внутренних дел страны, опубликованном информационным агентством SPA.

Сделаны исключения из этого правила: 1) для детей до 12 лет, 2) для людей, выздоровевших после COVID-19 в течение последних шести месяцев, 3) для выздоровевших, кто уже сделал одну дозу вакцины. Кроме того, только вакцинированные саудовские подданные смогут вернуться на свои рабочие места и больше не работать удаленно.

Такие меры власти принимают на фоне начавшегося в стране хаджа. Второй год подряд мусульмане совершают паломничество в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В июне саудовские власти постановили, что в хадже смогут участвовать люди от 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации. Все они – либо местные жители, либо постоянно проживающие в королевстве иностранцы.

Хадж – паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама – Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

Саудовская Аравия коронавирус

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