Армения сообщила о "напряженной обстановке" на границе с Азербайджаном

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Обстановка на границе Армении и Нахичеванской автономной республики напряженная, сообщает Минобороны Армении.

"19 июля с 18:40 ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра. Периодически применялись минометы. По состоянию на 23:00 (22:00 мск) обстановка напряженная", - сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что "любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции".

Ранее, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в Нахичевани со стороны Армении. Ведомство отметило, что "с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь".