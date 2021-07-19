Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:51Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 418 205+420 400

Армения сообщила о "напряженной обстановке" на границе с Азербайджаном

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Обстановка на границе Армении и Нахичеванской автономной республики напряженная, сообщает Минобороны Армении.

"19 июля с 18:40 ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра. Периодически применялись минометы. По состоянию на 23:00 (22:00 мск) обстановка напряженная", - сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что "любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции".

Ранее, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в Нахичевани со стороны Армении. Ведомство отметило, что "с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь".

Азербайджан Армения Минобороны Армении

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мусульмане начинают праздновать Курбан-байрам с соблюдением ограничений из-за COVID-19

Адвокат Виктора Бабарико встретилась с подзащитным в колонии

Пандемия коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

В испанской Марбелье машина въехала в летнюю террасу бара

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');