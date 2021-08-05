В Великобритании снова зафиксировали рекордный приток нелегалов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рекордное количество мигрантов - 482 человека - пересекли Ла-Манш за минувшие сутки, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на британское министерство внутренних дел.

Как сообщается, британские власти имели дело с 21 лодкой с нелегалами при том, что французские власти перехватили еще 246 человек в восьми лодках, которые стремились попасть в Великобританию.

Sky News запечатлел, как группы людей высаживаются на берегу в районе мыса Дангенесс и города Дувр.

Таким образом, наплыв мигрантов за среду, 4 августа, побил рекорд 19 июля, когда за сутки Ла-Манш пересекли свыше 430 человек.

Телеканал передает, что правительство Великобритании призвало мигрантов просить об убежище в самой первой по пути стране, например, любом государстве ЕС, и не пытаться попасть в Великобританию в переполненных лодках.

Sky News отмечает, что за этот год уже более 10 тыс. человек пересекли Ла-Манш на лодках. Согласно данным британского агентства Press Association, это превышает общий показатель за 2020 год, когда канал пересекли 8417 нелегалов.

Британский министр внутренних дел Прити Пател недавно заключил соглашение с Парижем об усилиях по сокращению наплыва мигрантов. Великобритания пообещала выделить 54 млн фунтов стерлингов для поддержки этих усилий.