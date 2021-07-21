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Британия проведет учения из-за возможного размещения ракет РФ в Калининграде

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Начальник штаба ВВС Великобритании Майк Уигстон заявил, что вооруженные силы начнут учения по рассредоточению авиации в связи с якобы имеющейся угрозой со стороны российских крылатых ракет.

"Мы будем заново учиться рассредоточению", - сказал Уигстон в интервью The Telegraph.

По его словам, если бы "арсенал передовых крылатых ракет" был перенесен в российский Калининград, "мы были бы в зоне досягаемости".

"Мы должны рассматривать это как национальный вызов и изучить перечень взлетно-посадочных полос, которые есть в Великобритании", - отметил он

"Это звучит немного в духе холодной войны, но нам необходимо вспоминать, как это делать", - считает Уигстон.

Начальник штаба ВВС Великобритании заявил, что перемещение Россией современного вида вооружений, такого как новейшие крылатые ракеты, в Калининград было бы "шагом вверх по лестнице эскалации".

"Мы не поспеваем за развитием систем противовоздушной обороны. Нам не требовалась наземная система противовоздушной обороны из-за наших стратегических особенностей и того факта, что мы действовали под американским зонтиком. Нам не нужно было инвестировать. Теперь этот подход меняется", - заключил он.

ВВС Великобритании Майк Уигстон Великобритания

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