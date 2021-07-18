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Британский военачальник рассказал о подготовке к спецоперации против РФ и Китая

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Британский спецназ приступит к секретной миссии против Китая и России. Об этом заявил бригадный генерал Марк Тоттен в интервью газете The Times, опубликованном в субботу.

Ее проведут в рамках активизации борьбы с "враждебными" государствами. По словам Тоттена, у спецназа Великобритании будет больше средств для выполнения "рискованных" задач, требующих сложной детализации, планирования и специальных знаний.

"Что мы сможем сделать, так это позволить спецназу сосредоточиться на более сложных задачах, направленных против России и Китая. Это требует реального опыта специалистов, поэтому мы дадим им больше времени и людей для их решения", — отметил генерал.

Спецназ будет следить за разведчиками из РФ и Китая. Королевские морские пехотинцы возьмут на себя традиционные роли спецподразделений, добавил он. Газета The Times, ссылаясь на источники в армии Великобритании сообщила, что спецназу может быть дан приказ начать военно-морскую подготовку стран у Южно-Китайского моря, чтобы лучше защищаться от "враждебности" Китая.

Ранее, 23 июня, эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца. Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа. Власти Великобритании заявили, что Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова.

Великобритания Китай Россия

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