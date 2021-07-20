Британский авианосец прибудет в сентябре в Японию для совместных учений

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") в сентябре совершит визит в Японию для участия в совместных учениях. Об этом заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес, находящийся с визитом в Японии.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит самого большого корабля Королевского военно-морского флота – это часть "смещения в сторону Индо-Тихоокеанского региона" его (Уоллеса - ИФ) страны, которая разделяет одни и те же цели с Японией", - передает агентство Associated Press (AP).

"Обе наши страны добиваются защиты и поддержки международного порядка, основанного на правилах", - заявил министр во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Нобуо Киси.

Уоллес отметил, что у Лондона и Токио есть долг защищать тех, кто не способен обороняться от угрожающих им врагов.

В свою очередь Киси указал на важность Великобритании для Японии в свете общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы подтвердили нашу совместную позицию - категорическое неприятие односторонних попыток использовать силу для изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - сказал он.

AP напоминает, что ударная группа Королевского военно-морского флота Великобритании вышла в море в мае в рамках политики Лондона, направленной на более активное участие Великобритании в делах Индо-Тихоокеанского региона.

В свою очередь Япония, напоминает агентство, пытается развивать оборонные связи с другими государствами, кроме своего основного союзника – США, то есть с Великобританией, Австралией, Францией, странами Юго-Восточной Азии. При этом Япония и Китай ведут территориальный спор по поводу контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название – Дяоюйдао).

Помимо этого, Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море.