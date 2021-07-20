Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Британский авианосец прибудет в сентябре в Японию для совместных учений

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") в сентябре совершит визит в Японию для участия в совместных учениях. Об этом заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес, находящийся с визитом в Японии.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит самого большого корабля Королевского военно-морского флота – это часть "смещения в сторону Индо-Тихоокеанского региона" его (Уоллеса - ИФ) страны, которая разделяет одни и те же цели с Японией", - передает агентство Associated Press (AP).

"Обе наши страны добиваются защиты и поддержки международного порядка, основанного на правилах", - заявил министр во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Нобуо Киси.

В миреНа флагмане британского флота во время похода произошла вспышка COVIDНа флагмане британского флота во время похода произошла вспышка COVIDЧитать подробнее

Уоллес отметил, что у Лондона и Токио есть долг защищать тех, кто не способен обороняться от угрожающих им врагов.

В свою очередь Киси указал на важность Великобритании для Японии в свете общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы подтвердили нашу совместную позицию - категорическое неприятие односторонних попыток использовать силу для изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - сказал он.

AP напоминает, что ударная группа Королевского военно-морского флота Великобритании вышла в море в мае в рамках политики Лондона, направленной на более активное участие Великобритании в делах Индо-Тихоокеанского региона.

В свою очередь Япония, напоминает агентство, пытается развивать оборонные связи с другими государствами, кроме своего основного союзника – США, то есть с Великобританией, Австралией, Францией, странами Юго-Восточной Азии. При этом Япония и Китай ведут территориальный спор по поводу контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название – Дяоюйдао).

Помимо этого, Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море.

Великобритания Япония

Новости по теме

Новости

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
Пандемия коронавируса

Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей
Пандемия коронавируса

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Brent подорожала до $68,8 за баррель

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');