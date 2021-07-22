Пентагон планирует сократить свой авиапарк на 180 самолетов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ВВС США планируют в рамках нового оборонного бюджета на 2022 год отказаться от модернизации и вывести из боевого состава более 180 отслуживших свой срок боевых самолетов в целях высвобождения средств для закупки нового вооружения, следует из рассматриваемых в американском Сенате документов.

По данным ВВС, это позволит сэкономить в новом финансовом году, который наступает 1 октября текущего года, $1,34 млрд. В частности, предлагается снять с вооружения 42 штурмовика A-10S, 48 истребителей А-15С/D и 47 F-16C/D, а также 14 KC-10 и 18 RC-135 самолетов-заправщиков и 13 военно-транспортных самолетов C-130H.

Кроме того, согласно данным, представленным в Сенате, ВМС предлагают вывести из боевого состава, по меньшей мере, два ракетных крейсера класса Ticonderoga и четыре патрульных корабля прибрежной зоны. Это позволит ВМС США высвободить $1,26 млрд на реализацию программ по закупке новых боевых кораблей и вооружения вместо затрат на модернизацию устаревших систем.

Ранее стало известно о планах комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов сократить расходы на программу закупок первых гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США на $44 млн.