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США раскритиковали КНР за отказ от плана ВОЗ по поиску источника COVID-19

США раскритиковали КНР за отказ от плана ВОЗ по поиску источника COVID-19
Фото: Chen Mengtong/China News Service via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Отказ Пекина от плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае, в Вашингтоне расценивают как опасный и безответственный поступок, заявила в четверг представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Хроника коронавируса. Июль.

"Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться", - заявила Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.

Ранее в четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Китай США коронавирус

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