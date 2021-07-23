ЮНЕСКО не включила Большой Барьерный риф в список объектов "под угрозой"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В ЮНЕСКО приняли решение не включать Большой Барьерный риф в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой", сообщает в пятницу The Guardian.

Издание отмечает, что риф не попал в список объектов, которые "находятся под угрозой", благодаря глобальному лоббированию со стороны австралийского правительства. Министр по вопросам окружающей среды Сьюзан Лей посетила Будапешт, Мадрид, Сараево, Париж, Оман и Мальдивы, чтобы заручиться поддержкой от участников комитета Всемирного наследия в этом вопросе.

По словам Лей, это решение даст возможность ответственным за риф и морским биологам продемонстрировать свою выдающуюся работу.

"Мы волновались, что ЮНЕСКО решит немедленно поместить риф в список "находящихся под угрозой" без соответствующей консультации, без посещения места и без всей последней информации, и очевидно, что этот процесс обеспокоил не только Австралию, но и другие страны", - сказала Лей.

Тем не менее, комитет учел протест Норвегии и решил снова пересмотреть вопрос о состоянии Большого Барьерного рифа в следующем, 2022 году.

Большой Барьерный риф – это крупнейший в мире коралловый риф, который находится на северо-восточном побережье Австралии. Он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году благодаря огромному количеству живых организмов, которые живут там.