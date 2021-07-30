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Более 250 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими солдатами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Не менее 270 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

По его данным, в основном демонстранты пострадали от слезоточивого газа, который применили израильские военные, чтобы разогнать толпу. Еще около 50 человек получили травмы от резиновых пуль, семеро - огнестрельные ранения.

Самые масштабные столкновения произошли в деревне Бейта недалеко от города Наблус, где регулярные протесты проходят с мая.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что толпа примерно из 150 палестинцев бросала камни и горящие покрышки в израильских солдат, которые были вынуждены ответить, чтобы их остановить.

За последнюю неделю в результате столкновений с израильскими военными в Бейте два палестинца получили смертельные ранения.

Израиль Палестина

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