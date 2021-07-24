Число заражений COVID-19 в мире превысило 193 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 193 165 622, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 143 105 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 400 655 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 720. Переболели и выздоровели почти 29,5 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 332 159, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 043, а выздоровевших - 30,5 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 632 433 заболевших, умерло 548 430 человек, а выздоровели более 18,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 533,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 882 человек, в Индии - 301, Бразилии - 2 561.