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Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса
Домашний тестовый набор для выявления коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса - B.1.621 по меньшей мере у 16 жителей Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express.

Также данная мутация была обнаружена в США, Южной Америке и Европе. Ученые говорят, что нет никаких доказательств того, что она вызывает более тяжелую реакцию у человека по сравнению с другими вариантами.

"Считается, что имеющиеся на рынке вакцины против коронавируса эффективны против этого нового штамма", – говорится в сообщении.

Эксперты из PHE пока изучают новый вариант коронавируса. Чтобы ограничить распространение инфекции ученые планируют провести тестирование среди населения.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус

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