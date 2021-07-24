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Армения сообщила о стабильной обстановке на границе с Азербайджаном

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО Армении поздно вечером в минувшую пятницу предотвратили попытку проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Азербайджана, сообщает в субботу Минобороны Армении.

"23 июля в 23:00 подразделения ПВО ВС Армении соответствующими действиями предотвратили попытку проникновения в воздушную территорию Армении БПЛА на юго-западной части армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ночью и с утра в субботу обстановка на границе Армении и Азербайджана по всем направлениям относительно стабильная.

Вечером в пятницу "Интерфаксу" в Минобороны Армении сообщили, что перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается. Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о продолжающихся перестрелках на границе с Арменией. Минобороны Армении также сообщило, что трое армянских военнослужащих получили ранения в результате огня со стороны азербайджанских Вооруженных сил.

Минобороны Армении Азербайджан

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