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Посещение Грузии Львом Лещенко привлекло внимание местной оппозиции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В МВД Грузии подтвердили журналистам информацию, что российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко действительно посещал эту страну, но уже покинул ее территорию.

"Российский певец Лев Лещенко уже покинул грузинскую территорию, что касается процедуры паспортного контроля на границе, то никаких нарушений зафиксировано не было", - сообщает МВД.

Накануне генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, занимавший министерские посты при экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, заявил в эфире, что Лещенко отдыхает в Батуми и встречается с высокопоставленными лицами в грузинском руководстве.

По утверждению Гварамия, Лещенко не имел права посещения Грузии, так как нарушил закон "Об оккупации", выступая с концертами в Абхазии.

Весной этого года визит в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера вызвал акции протеста оппозиции. Журналист был вынужден покинуть Грузию.

Грузия Лев Лещенко Абхазия

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